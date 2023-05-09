Ianis Hagi'den transfer açıklaması! "Sezon sonunda konuşalım"

Galatasaray'ın, efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Rangers'ın ağır sakatlık geçiren Ianis Hagi'yi satmak istediği şeklinde haberler İskoç basınına da yansıdı.

Transfer iddialarına yönelik olarak Hagi, "Dışarıdaki yazılanları kontrol edemiyorum. Burayı ve taraftarları seviyorum. Kesin olan şey bu sezon 7 maçımın kaldığı ve kamp döneminde güçlenmem gerektiği. Odaklandığım tek şey bu. Rangers'la sözleşme uzattım ve geleceğimi buraya adadım. Bu konuda başka ne diyebilirim? Bu konuları sezon sonunda konuşalım." dedi. (Akşam)