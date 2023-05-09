Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de yapılacak
Giriş Tarihi: 9.5.2023 18:09

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de yapılacak

AA
TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı yarın Mersin’de yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla organize ettiği "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor ve A Spor başta olmak üzere birçok platformdan canlı yayımlanacak.

Depremzede çocukların, futbolcular ve sanatçılarla 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz takip edebilecek. TFF, karşılaşmayı izleyecek her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 lira bağış yapacak.

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı"nda takımların teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ile Vincenzo Montella üstlenecek. Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabakada, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yanı sıra Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahim Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanatçılar Alişan ve Ferhat Göçer forma giyecek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla kupa ve madalya töreninin de gerçekleştirileceği organizasyon, sanatçıların vereceği konserin ardından son bulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA