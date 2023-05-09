"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de yapılacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor ve A Spor başta olmak üzere birçok platformdan canlı yayımlanacak.

Depremzede çocukların, futbolcular ve sanatçılarla 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz takip edebilecek. TFF, karşılaşmayı izleyecek her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 lira bağış yapacak.