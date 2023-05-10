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Giriş Tarihi: 10.5.2023 16:21 Son Güncelleme: 10.5.2023 16:26

Braga'nın Bruma kararı belli oldu!

Braga’nın Bruma kararı belli oldu!

Fenerbahçe'nin PSV'den bonservisini alıp devre arasında Braga'ya kiraladığı Bruma için Portekiz basınında dikkat çeken bir haber geçildi. İddiaya göre Braga, Bruma'nın bonservisini almak adına Fenerbahçe ile temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu transferlerinden olan Bruma, Sarı-Lacivertlilere geldikten kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık geçirmişti. Fenerbahçe'nin o süreçte lisansını iptal ettiği Bruma, ara transfer döneminde Braga'ya kiralanmıştı.

BRAGA BRUMA'DAN MEMNUN
Satın alma opsiyonu olmadan yarım sezonluğuna Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkatlari üzerine çekti. Çıktığı 13 lig maçında 3 gol, 4 asistlik katkı veren deneyimli futbolcu, son 5 lig maçında 3 asist yapma başarısı gösterdi.

PORTEKİZLİLER BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR İDDİASI
Öte yandan Portekiz basını, Bruma'yla ilgili transfer iddiasında bulundu. Ojogo'nun geçtiği habere göre Braga, Bruma'nın bonservisini almak adına Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haber detayında Bruma'nın Braga'da mutlu olduğu ve Fenerbahçe'nin de transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

Fenerbahçe devre arasında Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanıp oyuncunun bonservisini 4,25 milyon Euro karşılığında almıştı.

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Braga'nın Bruma kararı belli oldu!
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