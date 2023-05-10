Carlo Ancelotti’den tarihi rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk ederken, İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti de tarih yazdı.

ANCELOTTI, FERGUSON'UN REKORUNU EGALE ETTİ

Ancelotti, Devler Ligi'nde 190. maçına çıkarak, Alex Ferguson'a ait olan turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör unvanını egale etti.

RÖVANŞTA REKORU KIRACAK

İtalyan çalıştırıcı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan rövanşta, 191. Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkacak ve Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en çok maça çıkan teknik direktör rekorunu kıracak.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Manchester City'i konuk ettiği ve 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanabilecekleri anları yakaladıklarını belirten İtalyan teknik adam, "İkinci maç için iyi hislerle bu maçı tamamladık çünkü sahada iyi bir oyunumuz vardı ve kazanmayı hakettik. City'nin maçta topa daha fazla sahip olması normaldi, bunu bekliyorduk. Biz de pozisyonlar bulduk ama birisi gol oldu. Rövanşı bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Cumartesi günü maç oynamalarına rağmen Salı gününe çok iyi toparlandıklarını düşündüğünü söyleyen Ancelotti, yedikleri golden önce topun dışarıdan çevrildiğini belirterek, "Teknoloji topun dışarıdan çevrildiğini söyledi ama iyi kontrol edilememiş gibi garip bir durum söz konusu. Hakem çok dikkatli değildi bir de ben de sarı kart gördüm." diye konuştu.

Ancelotti Rüdiger'in Haaland'ı çok iyi durdurduğunun altını çizerek Benzema, Modric ve Kroos üçlüsünün takımı yönettiğini ve formda olduklarını belirterek sözlerini noktaladı.