Kartal’dan Mike Tresor hamlesi! Şenol Güneş onay verdi..

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Birçok mevkii için arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılar, sezon başından bu yana eksiklik yaşadığı 10 numara için yoğunlaşmış durumda.

Teknik direktör Şenol Güneş için de olmazsa olmaz mevki 10 numara. Yönetim birçok isimle temasa geçerken, takımına kesinlikle kaliteli bir 10 numara isteyen tecrübeli çalıştırıcının Belçika'nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor için "Onu listenin ilk sırasına koyalım" dediği öğrenildi.

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticilerin bu doğrultudaki ilk hedefi, Genk formasını terleten Mike Tresor oldu. Burundi asıllı genç futbolcu, Belçika Milli Takımı'nın birçok genç takımında forma giydi.

Hücum hattında 10 numara bölgesine ek olarak sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabilen Belçikalı'nın kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, Genk'e "Satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi yaparak, sezon sonundaki kararlarını bekleyecek.

GÜNEŞ: TAM ARADIĞIM İSİM

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ısrar ettiği Tresor'un farklı özellikleri olması dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcının iyi bir 10 numarada aradığı; ceza sahası dışından şut çekebilme, kanatlara da destek verme, etkili serbest atışlar kullanabilme ve oyunu rakip sahada kurma gibi özellikler Belçikalı 10 numara var. Güneş'in 23 yaşındaki oyuncunun tarzını çok beğendiği ve yeniden iletişime geçilmesini istediği öğrenildi. (fotoMaç)