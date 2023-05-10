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Giriş Tarihi: 10.5.2023 10:39

Pep Guardiola'dan Real maçı sonrası flaş sözler!

Pep Guardiola’dan Real maçı sonrası flaş sözler!

Dünya futbolunun 1 numarası olarak gösterilen organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarı-final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City 1-1'lik skorla berabere kalırken, maç sonu Pep Guardiola flaş açıklamalarda bulundu.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Real Madrid karşılaşması sonrası konuştu. İki takımın oyuncularını da tebrik ettiğini belirten Guardiola sözlerine, "Rakibimiz bizim daha iyi oynadığımız sırada gol attı, ikinci yarıda da tam tersi oldu. Rövanşı ve finali sabırsızlıkla bekliyoruz. Kolaya geçmiş bir durum yok" ifadeleriyle başladı.

Maçta Alaba ve Rüdiger'in Haaland'a yakın oynaması nedeniyle gol yollarının bir bölümünün tıkandığını belirten Guardiola, "Alaba ve Rüdiger'in yakın savunması Haaland için kolay olmadı. Kroos olmasaydı orta sahada daha az savunma yapardık. Ben bu maçta net bir galibiyet beklemiyordum." sözlerini kullandı.

Guardiola ayrıca maç sonu basın toplantısında "Herkes sizin Real Madrid'i darmadağın edeceğinizi düşünüyordu." sorusuna karşılık, "Bunu diyen kim! Kime karşı oynadığımızı biliyor musunuz! Kaç tane Şampiyonlar Ligi'ne sahip olduklarını biliyor musunuz! İnsanların 6-0 falan kazanacağımızı düşünmeleri benim suçum değil." açıklamasını yaptı.

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Pep Guardiola'dan Real maçı sonrası flaş sözler!
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