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Giriş Tarihi: 11.5.2023 16:53

Christian Eriksen: Yaşadıklarımı sonraki gün gördüm

Christian Eriksen: Yaşadıklarımı sonraki gün gördüm

EURO 2020'de maç sırasında kalp krizi geçiren ve herkesi endişelendiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen yaşadığı olaydan sonra yaşadığı süreci anlattı.

EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maç sırasında bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i saha içinde yapılan müdahale hayata döndürmüştü. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve kalp pili takılan 31 yaşındaki oyuncu hastaneden çıktıktan sonra yaşadığı süreci İngiliz basını The Telegraph'a anlattı.

'YAŞADIKLARIMI SONRAKİ GÜN GÖRDÜM'
Yaşadığı olayı 1 gün sonra öğrendiğini söyleyen Danimarkalı futbolcu, "Aslında olayı neredeyse olaydan sonraki gün gördüm, gerçekten ne olduğunu görmek ve tüm duyguları aşmak ve kendimi sonrasına hazırlamak için. Ama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yaşadığınızı izliyorsunuz ve sonra fazla düşünmemeye çalışıyorsunuz. Ama görüntüler ortada, hepsi bu. Şahsen öğrendiğim şey, buradayken gerçekten eğlenmek ve ne gelirse tadını çıkarmak ve eğlenceliyse futbol oynamak. Eğer eğlenceli değilse başka bir şey yapmak.

'OYNAMAMI YASAKLAYACAK KURALLAR OLDUĞUNU BİLİYORDUM'
Yaşadığı kalp krizinden sonra kendisine kalp pili takılan futbolcu, Serie A'nın koymuş olduğu kuraldan dolayı Inter'de forma giyememiş ve sözleşmesi feshedilmişti. Eriksen oynamasını yasaklayacak kuralları bildiğini söyleyerek "İtalya'da oynamamı yasaklayabilecek pek çok kurallar olduğunu biliyordum. Sözleşmem sona erdiğinde, cevabımı aldım. Geri dönüp futbol oynayabilirdim ama başka bir ülkede. Bu yüzden Inter ile sözleşmemi bitirmek zorunda kaldım, tek seçeneğim buydu." ifadelerini kullandı.

'BANA GERİ DÖNME ŞANSI VERDİLER'
Inter'le olan sözleşmesi feshedildikten sonra Premier Lig ekibi Brentford'a transfer olan futbolcu, kulübe oynama fırsatı verdiği minnettar olduğunu söyledi. "Orada çok iyi vakit geçirdim ve bana geri dönme şansı verdikleri için Brentford ve Thomas Frank'e her zaman minnettar kalacağım. Ama aynı zamanda, en başından Thomas'a kendimi en üst seviyede görebileceğim daha heyecan verici bir şey olursa kulüpten gideceğimi söyledim. Ve şansıma United geldi." ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi.

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Christian Eriksen: Yaşadıklarımı sonraki gün gördüm
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