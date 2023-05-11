Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Giriş Tarihi: 11.5.2023

Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Takımlarına bağlılıklarıyla bilinen Napoli taraftarlarından bir pilot, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından görülmemiş bir olaya imza attı. Güney ekibinin futbolseveri olan pilot, uçakla 1 saat 38 dakikada Napoli'nin armasını çizdi. Uçuşların anlık olarak gösterisini binlerce Napoli taraftarı sosyal medyada paylaştı. Mavi-beyazlılar, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3'üncü lig kupasına uzanırken, daha önce 1986-87 ve 1988-89 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk elde etmişti. Öte yandan bu şampiyonluk, tecrübeli teknik direktör Luciano Spaletti'nin de ilk İtalya Ligi zaferi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'den tepki çeken üslup: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA