Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Takımlarına bağlılıklarıyla bilinen Napoli taraftarlarından bir pilot, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunardından görülmemiş bir olaya imza attı. Güney ekibinin futbolseveri olan pilot, uçakla 1 saat 38 dakikada Napoli'nin armasını çizdi. Uçuşların anlık olarak gösterisini binlerce Napoli taraftarı sosyal medyada paylaştı. Mavi-beyazlılar, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3'üncü lig kupasına uzanırken, daha önce 1986-87 ve 1988-89sezonlarında üst üste iki şampiyonlukelde etmişti. Öte yandan bu şampiyonluk, tecrübeli teknik direktör Luciano Spaletti'nin de ilk İtalya Ligi zaferi oldu.