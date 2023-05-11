Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Takımlarına bağlılıklarıyla bilinen Napoli taraftarlarından bir pilot,görülmemiş bir olaya imza attı. Güney ekibinin futbolseveri olan pilot, uçakla 1 saat 38 dakikada Napoli'nin armasını çizdi. Uçuşların anlık olarak gösterisini binlerce Napoli taraftarı sosyal medyada paylaştı. Mavi-beyazlılar, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3'üncü lig kupasına uzanırken, daha önceÖte yandan bu şampiyonluk, tecrübeli teknik direktör Luciano Spaletti'nin de ilk İtalya Ligi zaferi oldu.