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Giriş Tarihi: 11.5.2023 13:50 Son Güncelleme: 11.5.2023 13:52

Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Dursun Özbek'ten! Fransa'da fırtına estirdi

Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi Dursun Özbek’ten! Fransa’da fırtına estirdi

Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım giden Galatasaray, yeni sezon için tranfser çalışmalarını devam ettiriyor. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın şampiyon olması halinde flaş bir transferin sözünü verdiği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen genç yıldız oyuncu...

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray adım adım şampiyonluğa giderken bu hafta İstanbulspor ile karşılaşacak.

Önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarında başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı camia kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

CİMBOM'DAN HÜCUM HATTINA TAKVİYE

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Cimbom, yeni bir yıldız transferi yapmak için kollar sıvadı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer adımlarını atan Aslan, forvet hattına takviye yapmak istiyor.

FRANSA'NIN PARLAYAN YILDIZI: ELYE WAHI

Takvim'in haberine göre, Galatasaray, Montpellier'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Elye Wahi'yi gündemine aldı. Haberde, Başkan Dursun Özbek'in takımının şampiyon olması halinde oyuncuyu transfer etmek için harekete geçeceği iddia edildi.

Bu sezon Fransa Ligue 1'de Montpellier forması altında 30 maçta 17 gol ve 5 asist üreten Fildişi asıllı Fransız futbolcu için görüşme yapılacak. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Dursun Özbek'ten! Fransa'da fırtına estirdi
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