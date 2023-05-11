Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi Dursun Özbek’ten! Fransa’da fırtına estirdi

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray adım adım şampiyonluğa giderken bu hafta İstanbulspor ile karşılaşacak.
Önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarında başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı camia kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
FRANSA'NIN PARLAYAN YILDIZI: ELYE WAHI
Takvim'in haberine göre, Galatasaray, Montpellier'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Elye Wahi'yi gündemine aldı. Haberde, Başkan Dursun Özbek'in takımının şampiyon olması halinde oyuncuyu transfer etmek için harekete geçeceği iddia edildi.
Bu sezon Fransa Ligue 1'de Montpellier forması altında 30 maçta 17 gol ve 5 asist üreten Fildişi asıllı Fransız futbolcu için görüşme yapılacak. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.