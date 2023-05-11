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Giriş Tarihi: 11.5.2023 13:13

Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas'a İtalya'dan talip çıktı!

Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas’a İtalya’dan talip çıktı!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a İtalya'dan talip çıktı. Çizme ekibi, bu transferde ısrarcı olurken Fırtına'nın 30 yaşındaki yıldız için belirlediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

2021 Ocak ayında takıma katılan ve Bordo-Mavili formayı giydiği günden bu yana Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas'ın talipleri her geçen gün artıyor.

Edinilen son bilgilere göre Yunan orta saha oyuncusu için Çizme'den talip var.

TRANSFERDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bordo-Mavililer, Bakaksetas için istenen teklifler gelmesi halinde bu transferde kolaylık sağlayacak. Diğer yandan Yunan futbolcu için teknik heyetin vereceği karar da merak konusu.

Anastasios Bakasetasa İtalyadan sürpriz talip Bonservisi belirlendi

3 MİLYON EURO'YA GELDİ

Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise önümüzdeki yıl sona erecek. Bu doğrultuda Trabzonspor Yönetimi, 3 milyon Euro'ya aldığı Bakasetas'ı çok daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı düşünebilir.

BOLOGNA TRANSFERDE ISRARCI

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Bakasetas'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Trabzonspor'un kapısının ise 7 milyon Euro'luk bir teklif ile çalınacağı bilgisine ulaşıldı.

Anastasios Bakasetasa İtalyadan sürpriz talip Bonservisi belirlendi

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Ancak Karadeniz devinin bu öneriyi yetersiz bulduğu ve Bakasetas'ın satılması halinde en az 10 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedeflediği bildirildi.

BJELICA'DAN GÖRÜŞ ALINACAK

Öte yandan teknik direktör Nenad Bjelica'nın da olası bir satış öncesinde görüşü alınacak. Bu arada Bakasetas için tek talip Bologna değil.

Anastasios Bakasetasa İtalyadan sürpriz talip Bonservisi belirlendi

TALİBİ ÇOK!

İtalya'dan Fiorentina da deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan Wolfsburg ile Portekiz'den Sporting'in de takipte olduğu bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)

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Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas'a İtalya'dan talip çıktı!
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