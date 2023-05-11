Trabzonspor’da Louicius Don Deedson hamlesi!

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile kadrosunu baştan aşağıya yenilemek isteyen Trabzonspor, rotasını Danimarka'ya çevirdi.

Karadeniz Gazetesi'nin, Danimarka'ın spor portallarından bold.dk'dan derlediği habere göre; Hobro IK formasını giyen Louicius Don Deedson'un Bordo-Mavili yönetim ile görüştüğü öne sürüldü.

Haberin detaylarında; 22 yaşında 1.78 boyunda olan Haitili sağ kanadın Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüğünü, son detayların halledilmesi durumunda Louicius Don Deedson'un yeni sezon Fırtına'nın formasını giyeceği bilgisi yer aldı.

Sol ayağını bir raket gibi kullanan genç yeteneğin bu sezon sonu Hobro ile kontratı bitiyor. Kariyerinde sıçrama yapmak isteyen Haitili sağ kanat bu nedenle kulübü Hobro'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Haberde ayrıca Louicius Don Deedson'a Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fransa Ligue 2'den Saint-Etienne'nin de ilgisinin olduğunu belirtildi.

Bu sezon 25 maça çıkan genç oyuncu 11 gol attı, 3 de asist yaptı.