Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 11.5.2023 16:29

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

Vitor Pereira’nın yeni adresi belli oluyor!

Vitor Pereira son olarak Çin'de görüntülendi. 54 yaşındaki teknik direktör, daha önce Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştırmıştı.

Son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira, 1 ayda 4 kupa kaybederek taraftarların tepkisini çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, bu kupaların üçünü finalde, birini ise yarı finalde kaybetti. Pereira 20 maç yönettiği Flamengo'da 1.60 puan ortalaması yakaladı.

Vitor Pereira, 10 Nisan tarihinden beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Vitor Pereira son olarak Çin'de görüntülendi. Portekizli çalıştırıcının, Çin'e neden gittiği henüz bilinmiyor.

54 yaşındaki teknik direktör, daha önce Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştırmıştı. Pereira kariyerindeki en iyi noktalardan biri olan Shanghai'de 2.03 puan ortalaması yakaladı. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorununu çözeceğiz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ'te önemli açıklamalar: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
Benim de İnce’ye bir çağrım var
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA