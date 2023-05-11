Vitor Pereira’nın yeni adresi belli oluyor!

Son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira, 1 ayda 4 kupa kaybederek taraftarların tepkisini çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, bu kupaların üçünü finalde, birini ise yarı finalde kaybetti. Pereira 20 maç yönettiği Flamengo'da 1.60 puan ortalaması yakaladı.

Vitor Pereira, 10 Nisan tarihinden beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Vitor Pereira son olarak Çin'de görüntülendi. Portekizli çalıştırıcının, Çin'e neden gittiği henüz bilinmiyor.

54 yaşındaki teknik direktör, daha önce Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştırmıştı. Pereira kariyerindeki en iyi noktalardan biri olan Shanghai'de 2.03 puan ortalaması yakaladı. (Akşam)