Yabancıda sadece bugünü düşünemeyiz

Kulüpler ile yabancı kuralı için yarın görüşeceklerini söyleyen TFF Başkanı Büyükekşi, “Taslaklar hazırladık ancak net bir şey yok. Gelecek 5 yılı belirleyecek bir çözüm bulacağız” dedi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralı ile ilgili konuştu. Yarın Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Bazı taslaklar hazırladık. Bizim ağzımızdanduymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Durumu değerlendireceğiz. Bundan 3 ay önce AZ Alkmaar'ı ziyaret ettik. Altyapıdirektörü, kadrolarındaki oyuncularınyüzde 49'unun altyapıdan geldiğini, hedeflerininise yüzde 51 olduğunu söyledi..." '
FUTBOLUN KURTULUŞU BURADA'
"Bana 'Biz zengin değiliz, her yıl 10 milyon Euro'ya oyuncu satmalıyız" dedi. Bunu söyleyen Hollanda, Belçika'nın takımları. Biz de Türkiye'yiz. Bizim her yıl A takıma 2 oyuncu vermemiz gerek. Türkfutbolunun kurtuluşu burada. İnşallah hep beraber çözüm bulacağız, sadece bu yılı değil, önümüzdeki 5 yılı belirleyecek şekilde'' ifadelerini kullandı.
'OMUZ OMUZA' OYNANAN MAÇTA DOSTLUK KAZANDI Türkiye Futbol Federasyonu Omuz Omuza kampanyası dahilinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadı'nda gösteri maçı oynandı. Futbolcu,sanatçı ve depremzede çocuklar kozlarınıpaylaşırken, kazanan dostluk oldu. Maçı FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır yönetirken, teknik direktörlükleri Volkan Demirel ve Montella yaptı. Belhanda, Onyekuru, Gökhan İnler, Hamit Altıntop ve Yattara gibi isimler sahadaydı.
KUPAYI NEBATİ VE BÜYÜKEKŞİ VERDİ
Organizasyona katılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de vardı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte iki takıma madalya ve kupalarını takdim eden Nebati, "Biz de bu maç vesilesiyle bir nebze olsun rahatladık ama çok daha değerli olan şey; Omuz Omuza kampanyasıyla birlikte çok ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Federasyonumuz bu farkındalık ile birlikte çok değerli oyuncularımızı, hocalarımızı ve hakemlerimizi buraya getirerek deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nefes aldırdı" dedi