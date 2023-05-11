Yabancıda sadece bugünü düşünemeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralı ile ilgili konuştu. Yarın Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Bazı taslaklar hazırladık.Durumu değerlendireceğiz. Bundan 3 ay önce AZ Alkmaar'ı ziyaret ettik." '"Bana 'Biz zengin değiliz, her yıl 10 milyon Euro'ya oyuncu satmalıyız" dedi. Bunu söyleyen Hollanda, Belçika'nın takımları.Bizim her yıl A takıma 2 oyuncu vermemiz gerek.İnşallah hep beraber çözüm bulacağız, sadece bu yılı değil, önümüzdeki 5 yılı belirleyecek şekilde'' ifadelerini kullandı.Futbol Federasyonu Omuz Omuza kampanyası dahilinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadı'nda gösteri maçı oynandı.Maçı FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır yönetirken, teknik direktörlükleri Volkan Demirel ve Montella yaptı. Belhanda, Onyekuru, Gökhan İnler, Hamit Altıntop ve Yattara gibi isimler sahadaydı.Organizasyona katılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de vardı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte iki takıma madalya ve kupalarını takdim eden Nebati, "Biz de bu maç vesilesiyle bir nebze olsun rahatladık ama çok daha değerli olan şey; Omuz Omuza kampanyasıyla birlikte çok ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Federasyonumuz bu farkındalık ile birlikte çok değerli oyuncularımızı, hocalarımızı ve hakemlerimizi buraya getirerek deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nefes aldırdı" dedi