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Giriş Tarihi: 12.5.2023 11:36

Son dakika Trabzonspor haberi: Umut Bozok Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kadıköy'de kazanmamız lazım"

Son dakika Trabzonspor haberi: Umut Bozok Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! Kadıköy’de kazanmamız lazım

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbi ile ilgili konuşan Bozok, "Bu maçı Kadıköy'de kazanmamız lazım, yüzde 100. En azından taraftarımız için, bu zor sezonda onlar için bir hediye olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Umut Bozok'un açıklamaları şu şekilde:

Şampiyon olduktan sonra böyle düşüşleri birçok takım yaşayabiliyor. Fiziksel olarak da zor bir sezondu. Ligin yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa'da maçlar oynadık. Trabzonspor büyük bir camia. Seneye daha iyi olmamız lazım. Bunu herkes biliyor.

Bu sene geçen seneye göre çok farklı ve zor oldu benim için. Bazen 11 oynadım, bazen sonradan girdim 10 dakika 5 dakika oynadım. Oynamayınca maç tempomuz düşüyor. Tabii ki hedefim takıma yardımcı olmak ama zor oluyor. Her sene yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum ama geçen seneyle aynı Umut Bozok olduğunu söyleyebilirim, hiçbir şey değişmedi. Bu sene çok fazla şans bulamadım ama pes etmek yok. Bjelica, çok kaliteli bir hoca. Farklı bir mentalite ile geldi. Sert bir hoca, herkese çok güveniyor. Takımı çok iyi tanıyor.

"HOCA BİZE ÖZ GÜVEN GETİRDİ"

Yeni bir forvet transferi hiç sorun değil. Ben Trabzonspor'da rekabete hazırım. Fransa'da bana 'çift forvet' etiketi koydular maalesef. Benim için sistem hiç fark etmez. Hoca gelince bize bir öz güven getirdi. Bu sezon hedef kalmadı maalesef ama sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak kendimizi göstermek istiyoruz.

"KADIKÖY'DE KAZANMAMIZ LAZIM"

Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir takip. Ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için, camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. Taraftarımız için bu zor sezonda, onlara bir hediye veririz inşallah.

"BU SENE EN İYİSİ ICARDI"

Icardi ve Aboubakar çok iyi forvetler. Beğendiğim bir forvet var bu sene fazla süre alamadı, Muhammet Demir. Çok beğeniyorum o stili. Uzun boylu değil son vuruşları iyi. Onu çok beğeniyorum. MKE Ankaragücü forveti var Ali Sowe, o da çok dirençli. Valencia da var. Bu sene forvetler daha yetenekli galiba. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Maxi Gomez de var tabii ki çok kaliteli forvet ama bu sene bence tabii ki Icardi. Bakasetas çok iyi penaltı kullanıyor, frikik ve kornerler de dahil. Forvet için penaltı ya çok iyi oluyor ya çok kötü. Bence şu an Bakasetas kullanmaya devam etsin, benim için daha iyi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Umut Bozok Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kadıköy'de kazanmamız lazım"
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