Al-Hilal Başkanı Fahad bir Nafel sessizliğini bozdu! Flaş Lionel Messi açıklaması

Paris Saint Germain'de (PSG) zor günler geçiren ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olacağı iddialarına Arap kulübünün başkanından cevap geldi.

Al-Hilal Başkanı Fahad bir Nafel, takımının Al-Wahda'yı yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nı kazandığı maçta taraftarların "Messi" tezahüratları yapmasına rağmen bu konuda oldukça net konuştu.



"BANA MESSİ'Yİ SORMAYIN"



Başkan Nafel, karşılaşma sonrası Messi transferiyle ilgili gelen sorulara "Bana Messi'yi sormayın. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Basın büromuzdan bir şey çıkarsa alırsınız." diyerek yanıt verdi.

"TAKIMA GELEN YILDIZLAR BİZİM BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUMUZU BİLMELİ"

Kendisi için takımın bir oyuncudan daha önemli olduğunu vurgulayan Nafel, "Kulübümüze gelen her yıldız, bizim büyük bir kulüp olduğumuzu bilmeli. Amacımız takımı geliştirmek. Bir kişiye odaklanırsanız takımı kaybedersiniz" dedi.