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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:38

Fernando Muslera'nın yeni milli takım hocası belli oldu!

Fernando Muslera’nın yeni milli takım hocası belli oldu!

Kaptanlığını Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa oldu. İşte detaylar

Eski Leeds United teknik direktörü Marcelo Bielsa, kaptanlığını Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

URUGUAY FUTBOL FEDERASYONU'NDAN BİELSA AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili Uruguay Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Jorge Casales, takımın başına 2026 yılına kadar Marcelo Bielsa'nın getirileceğini açıkladı. Casales anlaşmayla ilgili, "Eksik olan tek şey imza. Bize bir maçın 90 dakikasının ötesine geçen bir miras bırakacağını bildiğimiz birini getiriyoruz." dedi.

İMZA, AN MESELESİ
67 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde Uruguay'a gidip resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tabarez ile yollarını ayıran Uruguay'ın anlaşmayı kısa süre içerisinde resmen duyuracağı ve Bielsa'nın göreve başlayacağı Arjantin basınında iddia edildi.

URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NDA TANIDIK İSİMLER
Uruguay Milli Takımı'nda Darwin Nunez, Edinson Cavani, Rodrigo Bentancur gibi isimlerin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den Fernando Muslera, Maxi Gomez ve Diego Rossi de forma giyiyor.

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Fernando Muslera'nın yeni milli takım hocası belli oldu!
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