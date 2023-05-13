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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:18

Son dakika transfer haberleri: Kim Min-Jae paylaşılamıyor! Dünya devinden görülmemiş teklif...

Son dakika transfer haberleri: Kim Min-Jae paylaşılamıyor! Dünya devinden görülmemiş teklif...

Son dakika transfer haberleri: Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinin, başarılı savunma oyuncusu için yüksek bir teklif yaptığı yazıldı.

Napoli forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Kim Min Jae için Manchester United'dan somut hamle geldi.

YÜKSEK BİR TEKLİF SUNULDU

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Güney Koreli savunma oyuncusunun menajeri ile geçtiğimiz haftalarda masaya oturduğu aktarıldı. Manchester United'ın, 26 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif sunduğu kaydedildi. Kim Min Jae'nin, Manchester United'a transfer olması durumunda bir forvet oyuncusuna yakışır bir maaş alacağı öne sürüldü.

Manchester United'da Harry Maguire'nin ayrılığının gündemde olduğu, Raphael Varane ve Lisandro Martinez gibi diğer stoperlerin ise sürekli sakatlandığı hatırlatıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın bu nedenle Kim Min Jae'nin transferi için ısrarcı olduğu aktarıldı.

PREMIER LİG'E SICAK BAKIYOR

Öte yandan Kim'in, Napoli'de mutlu olduğu ve İtalyan ekibiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak istediği belirtildi. Ancak Güney Koreli oyuncunun, Premier Lig'in şu anda dünyadaki en iyi lig olduğunun farkında olduğu ve en iyilerle birlikte mücadele etmeye sıcak baktığının altı çizildi.

BAŞKA TAKIMLARIN DA LİSTESİNDE

Öte yandan Kim Min Jae'ye Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi takımların da ilgisinin olduğu yazıldı.

Napoli'nin elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Kim Min Jae, İtalyan ekibinde bu sezon çıktığı 43 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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Son dakika transfer haberleri: Kim Min-Jae paylaşılamıyor! Dünya devinden görülmemiş teklif...
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