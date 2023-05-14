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Giriş Tarihi: 14.5.2023 15:05

Real Madrid yedeklerle oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 yendi

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Real Madrid yedeklerle oynadığı maçta Getafe’yi 1-0 yendi

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde hiçbir iddialarının kalmamasından, Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanşında gelecek hafta deplasmanda Manchester City ile oynayacakları maçı düşünerek, yedek oyuncularını sahaya sürdü.

Madrid'de Karim Benzema, Vinicius, Rodrygo Goes, Luka Modric, Toni Kroos, Antonio Rüdiger gibi as oyuncular yedek başlarken, ikinci yarı Modric, Vinicius ve Kroos oyuna dahil oldu.

Ev sahibi takımın galibiyet golü 70. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Getafe'de oynayan milli futbolcu Enes Ünal, kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giymedi. Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 71'e çıkartarak maç fazlasıyla 2.liğe yükseldi.

La Liga'da lider olan 82 puanlı Barcelona pazar akşamı oynayacağı derbi maçında Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Getafe ise 34 puanla düşme hattında 18. sırada bulunuyor.

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Real Madrid yedeklerle oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 yendi
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