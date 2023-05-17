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Giriş Tarihi: 17.5.2023 16:24

Arsenal'de Granit Xhaka ile yollar ayrılıyor!

Arsenal’de Granit Xhaka ile yollar ayrılıyor!

Granit Xhaka'nın bu yaz transfer sezonunda Arsenal'den ayrılabileceği aktarıldı. Mikel Arteta, beklenen teklif gelirse oyuncunun gitmesine izin verecek.

Temmuz 2016'da Arsenal'e transfer olan Granit Xhaka, Londra ekibinde 7. sezonunu tamamlıyor. London World'e göre, Bayer Leverkusen'in Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Granit Xhaka ile ilgilendiği öne sürüldü.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın İsviçreli orta sahaya 15 milyon sterlinlik teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceği vurgulandı. Ayrıca haberde Granit Xhaka'nın Bundesliga'ya tekrardan geri dönmekte istekli olduğu ifade edildi

SEZON SONU TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENENLER
Kieran Tierney ve Reiss Nelson gibi oyuncuların da bu yaz transfer sezonunda Arsenal'den ayrılması bekleniyor.

Tierney için Newcastle United'ın devrede olduğu belirtilirken, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Nelson'ın mukavele uzatma teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

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Arsenal'de Granit Xhaka ile yollar ayrılıyor!
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