Enner Valencia’nın hayatı film oluyor!

2023/2024 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi takımda önemli değişiklikler yapacak.

Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten bazı isimlerin geleceği de belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başındaysa Enner Valencia geliyor.

Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldızın Internacional ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

HAYAT HİKAYESİ BEYAZ PERDEYE UYARLANIYOR

İngiliz basını, Enner Valencia'nın hayatının filme uyarlanacağını duyurdu. Yahoo News'ta yer alan habere göre; 8th Gear Entertainment adlı film yapım şirketi, Valencia'nın hayat hikayesinin haklarını satın aldı ve yıldız futbolcunun Güney Amerika'daki zor günlerinden futbol kariyerine olan hikayesi hakkında uzun metrajlı bir film çekecek.

FİLMİN ADI: ENNER

'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacağı ve filmin Ekvador, Miami ve Katar'da çekileceği belirtildi. Öte yandan Enner Valencia ve menajeri Gonzalo Vargas'ın da filmin yapımcıları arasında yer aldığı aktarıldı. Enner adlı filmde Ekvadorlu golcünün çocukluğundan evliliğine ve üç takım tarafından reddedilmesine kadar Valencia'nın hayatının birçok yönüne değinileceği vurgulandı.

Enner Valencia da kendi hayatını anlatacak filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU FİLMLE GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAĞIM"

Valencia, "Hayat hikayemin ve yolculuğumun bir filmde paylaşıldığı için gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Bu filmde James ve 8th Gear Entertainment ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Yine de filmin dünyadaki gençlere ilham vermesini her şeyden çok umuyorum. Mesajım, kişinin hayallerini gerçekleştirmesi için onun için çalışması gerektiğidir. Hayatta hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkansız değildir. Her şey çok çalışarak elde edilebilir ve ben çok heyecanlıyım. Bu filmle yeni nesillere ilham kaynağı olacağım." yorumunu yaptı. (fotoMaç)