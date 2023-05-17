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Giriş Tarihi: 17.5.2023 10:46

Fenerbahçe'den Lucas Moura atağı!

Fenerbahçe’den Lucas Moura atağı!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu en iyi şekilde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Kanarya'da yapılacak takviyelerin takıma direkt katkı sağlayacak isimlerden oluşmasına özen gösterilecek. Dünyaca ünlü isimleri radarına alan Kanarya'da Lucas Moura heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki Brezilyalı yıldız hakkında flaş gelişmeler var.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Lucas Moura aşkı yeniden alevlendi. Uzun süredir sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldızın son durumu merak ediliyor.

Dünyaca ünlü yıldızları hedefine alan Kanarya, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki Lucas Moura ile ilgili yaşanan gelişmeler heyecan yarattı.

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Sezon sonunda Tottenham'daki sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura takımdan ayrılacak. footmercato.net'in haberine göre; Ada ekibine veda edecek olan Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında bir karar vermek için kendi temsilcileriyle bir görüşme yapacak.

Bonservisini eline alacak olan Lucas Moura, menajerleriyle yapacağı temasların ardından hangi takıma gideceğini belirleyecek. Özellikle Fenerbahçe ara transfer döneminde Lucas Moura için oldukça istekli davranmıştı ancak oyuncuyu ikna edemedi.

BİRÇOK TALİBİ VAR!
Lucas Moura'nın şimdiden birçok talibi var. İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'nın yanı sıra, Katar ve Suudi ekiplerinin de yıldız oyuncuya ilgisi bulunuyor. Yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin yeniden bir hamle yapabileceği iddia ediliyor. (fotoMaç)

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Fenerbahçe'den Lucas Moura atağı!
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