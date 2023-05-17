Fenerbahçe’den Lucas Moura atağı!

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Lucas Moura aşkı yeniden alevlendi. Uzun süredir sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldızın son durumu merak ediliyor.

Dünyaca ünlü yıldızları hedefine alan Kanarya, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki Lucas Moura ile ilgili yaşanan gelişmeler heyecan yarattı.

TAKIMDAN AYRILIYOR!

Sezon sonunda Tottenham'daki sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura takımdan ayrılacak. footmercato.net'in haberine göre; Ada ekibine veda edecek olan Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında bir karar vermek için kendi temsilcileriyle bir görüşme yapacak.

Bonservisini eline alacak olan Lucas Moura, menajerleriyle yapacağı temasların ardından hangi takıma gideceğini belirleyecek. Özellikle Fenerbahçe ara transfer döneminde Lucas Moura için oldukça istekli davranmıştı ancak oyuncuyu ikna edemedi.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Lucas Moura'nın şimdiden birçok talibi var. İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'nın yanı sıra, Katar ve Suudi ekiplerinin de yıldız oyuncuya ilgisi bulunuyor. Yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin yeniden bir hamle yapabileceği iddia ediliyor. (fotoMaç)