İlkay Gündoğan Barcelona’ya doğru!

İlkay Gündoğan, Manchester City ile olan sözleşmesini tamamlamaya hazırlanıyor. Adı Süper Lig devleriyle de anılan başarılı futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Pep Guardiola'nın takımda kalmasını istediğini açıkladığı İlkay Gündoğan için Manchester City harekete geçti. İngilz ekibi, İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri olan İlhan Gündoğan ile görüşme gerçekleştirdi. City, 1 yıllık yeni sözleşme teklif ederken oyuncu cephesi uzun soluklu kontrat talep etti.

Bild'in haberine göre Manchester City, 32 yaşındaki İlkay Gündoğan ile uzun süreli sözleşme yapmak istemezken başarılı isme talip olan Barcelona, oyuncunun bu isteğini karşılamaya hazır.

Barcelona bonservis bedeli ödemeyeceği İlkay Gündoğan için en ciddi aday konumunda. Öte yandan Bild, başarılı futbolcu için Barcelona'nın yanı sıra Arsenal'in de devrede olduğunu yazdı.