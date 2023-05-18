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Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:33 Son Güncelleme: 18.5.2023 10:34

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’a Rıdvan Yılmaz’dan kötü haber!

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve daha sonra performansı ile dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, yıldız ismi tekrardan kadrosuna katmak istese de oyuncudan kötü haber geldi ve Rangers'ın oyuncu ile yoluna devam etme kararı aldığı ifade edildi.

Geçen yaz 4 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ile Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, kendini buldu. Abeerden ve Celtic'e karşı kazandıkları son iki maçta 90 dakika oynayan milli sol bek, gelecek sezon da Rangers ile yoluna devam etmek istiyor

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Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!
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