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Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:59

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Van den Boomen ...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Van den Boomen ...

Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer çalımı atmak için Branco van den Boomen'a yıllık 2 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme sundu. Kanarya, Hollandalı için beklemeye geçti.

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen'a kancayı taktı. Kanarya'nın futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.

3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.

TEKLİFİ DÜŞÜNECEK
Ligue 1 ekibi Toulouse ile yola devam etmeme kararı alan 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir macera arıyor. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre isteyen futbolcunun, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği belirtildi. (Takvim)

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Van den Boomen ...
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