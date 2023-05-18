Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Van den Boomen ...

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen'a kancayı taktı. Kanarya'nın futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.

3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ

Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.

TEKLİFİ DÜŞÜNECEK

Ligue 1 ekibi Toulouse ile yola devam etmeme kararı alan 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir macera arıyor. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre isteyen futbolcunun, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği belirtildi. (Takvim)