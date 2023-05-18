Manchester City finale uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i sahasında 4-0'lık skorla bozguna uğratarak final biletini aldı. Mücadeleyi adeta tek kale oynayan İngiliz temsilcisi, 23. dakikada Bernardo Silva'nın sağ çaprazdan attığı golle öne geçti. Portekizli futbolcu 37'de bu kez kafayla ağları sarsıp durumu 2-0'a getirdi. 70'te Militao'nun kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkaran Guardiola'nın ekibi, 90+1'de de Alvarez'in plasesiyle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. BöyleceTürk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın formasınıgiydiği Manchester City, 10 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter'in rakibi oldu
SENİ GURURLA İZLEYECEĞİZ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnter'le finale çıkan Hakan Çalhanoğlu'nu görüntülü arayarak tebrik etti. Kasapoğlu, milli futbolcuya "İstanbul'daki finaldeseni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir finalolur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın.Seni sevgiyle kucaklıyorum" dedi. 29 yaşındaki oyuncu da Kasapoğlu'na teşekkür etti.