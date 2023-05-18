Manchester City finale uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i sahasında 4-0'lık skorla bozguna uğratarak final biletini aldı. Mücadeleyi adeta tek kale oynayan İngiliz temsilcisi, 23. dakikadasağ çaprazdan attığı golle öne geçti. Portekizli futbolcu 37'de bu kez kafayla ağları sarsıp durumu 2-0'a getirdi. 70'tekendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkaran Guardiola'nın ekibi, 90+1'de deplasesiyle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.10 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter'in rakibi olduGENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnter'le finale çıkan Hakan Çalhanoğlu'nu görüntülü arayarak tebrik etti. Kasapoğlu, milli futbolcuyadedi. 29 yaşındaki oyuncu da Kasapoğlu'na teşekkür etti.