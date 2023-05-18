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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Manchester City finale uçtu

Manchester City finale uçtu

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i yıkıp finale çıktı. Guardiola’nın takımı, İstanbul’da oynanacak dev maçta İnter’le karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i sahasında 4-0'lık skorla bozguna uğratarak final biletini aldı. Mücadeleyi adeta tek kale oynayan İngiliz temsilcisi, 23. dakikada Bernardo Silva'nın sağ çaprazdan attığı golle öne geçti. Portekizli futbolcu 37'de bu kez kafayla ağları sarsıp durumu 2-0'a getirdi. 70'te Militao'nun kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkaran Guardiola'nın ekibi, 90+1'de de Alvarez'in plasesiyle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Böylece Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City, 10 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter'in rakibi oldu

SENİ GURURLA İZLEYECEĞİZ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnter'le finale çıkan Hakan Çalhanoğlu'nu görüntülü arayarak tebrik etti. Kasapoğlu, milli futbolcuya "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum" dedi. 29 yaşındaki oyuncu da Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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Manchester City finale uçtu
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