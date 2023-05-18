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Giriş Tarihi: 19.5.2023 00:36

Newcastle United farklı kazandı

AA
Newcastle United farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 4-1 mağlup etti.

Ligin 36. haftasının kapanış karşılaşmasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Newcastle United, Brighton & Hove Albion'ı St. James Park Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekip, 22. dakikada Deniz Undav (kendi kalesine) ve 45+4. dakikada Dan Burn'un golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekipte 51. dakikada bu kez rakip ağları sarsan Deniz Undav, skoru 2-1'e getirerek takımını umutlandırdı. Oyunun son bölümlerinde ataklarını sıklaştıran Newcastle United, 89. dakikada Callum Wilson, 90+1. dakikada Bruno Guimarares'in fileleri sarsmasıyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten Newcastle United, 3. sıradaki yerini korudu. Brighton & Hove Albion ise 58 puanla 6. sırada kaldı.

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Newcastle United farklı kazandı
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