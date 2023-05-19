Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Kemerburgaz’da yeni tesis! Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu da katıldı...

Törende konuşan Dursun Özbek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir, aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden, bugün gençlere armağan edilmiştir." dedi.

Galatasaray'ın tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu ve bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olduğunu vurgulayan Özbek, "Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş "Taçsız Kral"ımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Dursun Özbek, tesislerin temel atma törenini 22 Şubat'ta yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bunu ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi. Tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacaktır. Burası, Galatasaray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler, aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan, iyi sporcu olarak yetişeceklerdir. Bu, Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur. Galatasaray; şanlı geçmişiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Cumhuriyet'in yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Bu yeni tesis ve diğer projelerimizle en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasaray'ımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Onun gençlerle ilgili bir sözü bizim için çok değerlidir. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' demiş. Bizim de ümidimiz gençliktedir."

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni; başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma töreninin ardından sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.