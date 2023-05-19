Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Kemerburgaz’da yeni tesis! Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu da katıldı...

Galatasaray, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ve eski futbolcu Sabri Sarıoğlu da katıldı.
Törende konuşan Dursun Özbek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir, aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden, bugün gençlere armağan edilmiştir." dedi.
Galatasaray'ın tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu ve bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olduğunu vurgulayan Özbek, "Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş "Taçsız Kral"ımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum." diye konuştu.
Dursun Özbek, tesislerin temel atma törenini 22 Şubat'ta yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bunu ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi. Tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacaktır. Burası, Galatasaray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler, aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan, iyi sporcu olarak yetişeceklerdir. Bu, Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur. Galatasaray; şanlı geçmişiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Cumhuriyet'in yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Bu yeni tesis ve diğer projelerimizle en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasaray'ımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Onun gençlerle ilgili bir sözü bizim için çok değerlidir. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' demiş. Bizim de ümidimiz gençliktedir."
Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni; başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma töreninin ardından sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"FLORYA'YI BÜYÜK BİR AİLENİN MERKEZİ YAPTIK"
Galatasaray'ın tarihte ilk giydiği formanın replikasını da zaman kapsülüne atan Fatih Terim şu sözleri söyledi: "Florya'ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Florya'dan çok daha güzel olacak" dedi.
Böyle tesislerin, kulüpler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fatih Terim, "Belli ki özlemişsiniz, öyle görünüyor. Tabii kulübün antrenman merkezleri, kulüpler için çok önemlidir. Burada her yaştan sporcuyu en iyi şekilde antre eden durumda olmak isterler. Dünyada son yıllarda baktığınızda Avrupa'nın çeşitli yerlerinde antrenman merkezlerinin çok modern yapıldığını görüyoruz. Onun için antrenman sahası arayarak, boş bulduğu yerde antrenman yapan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya'ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Florya'dan çok daha güzel olacak. Oranın biriktirdiği anı ve başarıların üstüne çıkacak inşallah. Ülkemizde bunun bir an önce herkes tarafından yapılması gerekiyor, geç kaldığımızı düşünüyorum. Başarıda çok büyük rol oynayan şeylerden birisi de merkezlerdir. Orayı tekrar bir aile yapmak, oranın önemini anlatmak, oranın sihirli havasını gençlerin hissetmesini sağlamak kurumlara, kulüplere çok büyük başarılar getirir. İnşallah hayırlısı olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sayın başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bir de Akif Bey var unutmayalım. Buralar için beraber çok toplantı yaptık. Ona da teşekkür ederiz. Böyle kazandırılacak her tesis, ülkemize yapılacak en büyük hizmettir" şeklinde konuştu.
Dursun Özbek, projede emeği geçenlere ve temel atma törenine katılanlara teşekkür etti.
Törende daha sonra kürsüye çıkan eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas da birer konuşma yaptı.
ABDURRAHİM ALBAYRAK: BURADA DA YILDIZLAR YETİŞTİRECEĞİZ
Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayarak, "Dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada herkesin imreneceği birlik ve beraberlik vardı. Yeni tesisimize de bu yakışırdı. Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz. Nasıl Florya'dan UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu çıktıysa inanıyorum bu tesislerden de UEFA şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Muhteşem bir tesis oluyor. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Futbol takımının durumuyla ilgili de konuşan Albayarak, "İnanılmaz başarılara imza attı. Ligin bitmesine çok az bir zaman kala yarın oynayacağımız Sivas maçı ile bunun çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Galatasaray bu sene her konuda çok başarılıdır. Temel atma töreniyle olsun, futbol takımının başarısıyla olsun, en yakın rakibine 5 puan fark atmasıyla olsun son derece iyi ve başarılı gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
SABRİ SARIOĞLU: GALATASARAY'A BÜYÜK KAZANÇLAR SAĞLAYACAK
Törenden sonra basın mensuplarına konuşan Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, "11 yaşına girerken, girdiğim Metin Oktay Tesisleri yıllarca bize ev sahipliği yaptı. Hem altyapıda hem profesyonel takımda çok güzel anılar biriktirdik, çok güzel başarılar kazandık. Benim için Florya Metin Oktay Tesisleri ikinci bir ev gibiydi. Artık günümüz şartlarında tesislerin yeteriz görünüyor. Bugün temel atma töreninde beraberdik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e davetinden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis olacağına inanıyorum. Hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak. Hayırlı olsun. Temel atma töreninde bulunduğum için gururluyum. Florya Metin Oktay Tesisleri bizim için ev ortamı gibiydi. Günümüz futbolunda tesisleşme çok önemli. Galatasaray da yeni bir çağ atlatıyor. Güzel bir tesis olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.