Son dakika Galatasaray haberleri: Muslera’nın gözü kendi rekorunda! Kalan 3 maçta...

Muslera, bu sezon ligde 30 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı. 2011-2012'de 33 maçın 17'sinde gol yemeyerek rekor kıran Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında kalesine duvar örerse rekorunu tekrarlamış olacak.

Muslera'dan önce rekor 1999- 2000 sezonunda 15 maçla Claudio Taffarel ve 2004- 2005 sezonunda 15 maçla Faryd Mondragon'a aitti.

'G.SARAY'DAN PUAN ALACAĞIZ'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta oynamak zordur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.