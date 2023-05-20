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Giriş Tarihi: 20.5.2023 09:38 Son Güncelleme: 20.5.2023 10:14

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önce maç sonra transfer kararı!

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önce maç sonra transfer kararı!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetime şu an transfer konuşmak istemediğini, öncelikle Adana Demirspor maçını sağlıklı bir şekilde atlatmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcının, kalacak ve gideceklerle ilgili kurmaylarla bir araya geleceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş ise şu an transfer konuşmak istemediğini, öncelikle Adana Demirspor maçını sağlıklı bir şekilde atlatmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşmanın ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili siyah-beyazlı kulübün kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

ZİRVENİN 1 NUMARASI MERT GÜNOK
Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle adeta küllerinden doğdu. 34 yaşındaki kaleci, 20 maçta yediği 16 golle maç başına 0.8 ortalama yakaladı ve ligin bu alanda en iyisi oldu.

Mert'i, 21 karşılaşmada kalesinde gördüğü 17 golle 0.81 ortalama yakalayan Volkan Babacan ve 30 maçta 25 gole engel olmayıp 0.83'te kalan Fernando Muslera takip etti.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önce maç sonra transfer kararı!
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