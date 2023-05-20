BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önce maç sonra transfer kararı!

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş ise şu an transfer konuşmak istemediğini, öncelikle Adana Demirspor maçını sağlıklı bir şekilde atlatmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşmanın ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili siyah-beyazlı kulübün kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenildi.