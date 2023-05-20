Galatasaray’ı eleyen Fenerbahçe, Kadın Süper Ligi’nde finale yükseldi

Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Serhat Deniz, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Lig bizim istediğimiz gibi geçmedi. Sezon başından itibaren birçok sakat oyuncumuz vardı. O yüzden kadroyu bir türlü oturtamadık. Ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Takımıma güveniyordum. Bugün finaldeyiz. İnşallah finali de kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçe'mize kazandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.