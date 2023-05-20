Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe, Kadın Süper Ligi'nde finale yükseldi
Giriş Tarihi: 20.5.2023 15:40 Son Güncelleme: 20.5.2023 15:43

Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe, Kadın Süper Ligi'nde finale yükseldi

AA
Galatasaray’ı eleyen Fenerbahçe, Kadın Süper Ligi’nde finale yükseldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray Petrol Ofisi ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 1. dakikada Danielle Julia ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti. Galatasaray Petrol Ofisi'nin gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 85. dakikada Berna Yeniçeri attı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Serhat Deniz, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Lig bizim istediğimiz gibi geçmedi. Sezon başından itibaren birçok sakat oyuncumuz vardı. O yüzden kadroyu bir türlü oturtamadık. Ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Takımıma güveniyordum. Bugün finaldeyiz. İnşallah finali de kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçe'mize kazandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
CHP'lilerin zulmüne dayanamayan depremzede teyze İzmir'i terk etti! Seçimden sonra hakaretler, küfürler, tacizler: Oy verdin de madalya mı taktılar?
SON DAKİKA: Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu
Arşiv kayıtları Kılıçdaroğlu'nu unutmuyor! İşte Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibinin terör örgütü söylemleri
SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
CHP'li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...
Kadir Albayrak'dan bir skandal daha
Sandığa çökerler
Bu kadar kurnazlık ayıp değil mi?
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe, Kadın Süper Ligi'nde finale yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA