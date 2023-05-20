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Giriş Tarihi: 21.5.2023 00:58

Serie A'da Milan, Sampdoria'yı farklı skorla yendi

AA
Serie A’da Milan, Sampdoria’yı farklı skorla yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Milan, Sampdoria'yı 5-1 yendi.

Ligi, gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir yerde tamamlama hedefindeki Milan, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen; puan tablosunun son sırasındaki rakibi Sampdoria'yı San Siro Stadı'nda ağırladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Fransız golcü Olivier Giroud'nun hat-trick yaptığı müsabakada, Sampdoria'yı 5-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Rafael Leao, 23, 29 ve 68. dakikada Olivier Giroud, 63. dakikada da Brahim Diaz attı.

Sampdoria'nın tek golünü ise 20. dakikada emektar golcü Fabio Qualiarella kaydetti.

Milan, bu maçtan kazandığıyla puanını 64 yapıp 5. sırada yer aldı.

18 puanla ligin son basamağında bulunan Sampdoria, bu sezonki 24. yenilgisini aldı.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Atalanta da kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Atalanta, bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 61'e yükseltti.

Haftayı puansız kapatan ve 30 puanla 18. sırada yer alan Hellas Verona ise kümede kalma yarışında yara aldı.

Atalanta'da maça yedek soyunan milli futbolcu Merih Demiral, 86. dakikada Rasmus Hojlund'un yerine oyuna dahil olarak son bölümlerde forma şansı buldu.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Cremonese-Bologna: 1-5

Sassuolo-Monza: 1-2.

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Serie A'da Milan, Sampdoria'yı farklı skorla yendi
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