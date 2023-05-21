Bakan Muharrem Kasapoğlu, şampiyonluk kupalarını tanıttı!

Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "104 yıl önce kurtuluş meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Dün gece iki kadın voleybol takımının Avrupa'nın en büyük kupasındaki mücadelesine şahit olduk. Vakıfbank ve Eczacıbaşı en prestijli kupasını kazanmak için oynadı. Kupayı 6'ncı kez Vakıfbank kazandı. Vakıfbank takımımızı tebrik ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Büyük başarılara şahitlik ediyoruz. Kadın sporunda başarı bizleri çok mutlu etti. Devlet olarak, hükümet olarak voleybola verdiğimiz desteğin dünyada başka bir örneği yoktur. Voleybolumuzu büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

26 MAYIS'A KADAR SERGİLENECEK

Tokyo'da 2021 yılında düzenlenen olimpiyatlarda büyük başarılar ve rekorlar elde edildiğini ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2024 Olimpiyatları'nda da rekorları milletimize yaşatacağız. Bu gururları yaşatan tüm sporcularımızı, onları yetiştiren teknik adamları ve aileleri yürekten tebrik ediyorum. Futbol liglerimizde ise sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Spor Toto'nun sponsoru olan liglerin iki kupasıyla birlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz. 26 Mayıs'a kadar kupa burada sergilenecek. Kupayı kazanacak takımlara ve renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 1'inci Lig'de Samsunspor şampiyon oldu. Samsunspor camiasını ve taraftarını tebrik ediyorum. İki takım daha Süper Lig'e gelecek. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.