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Giriş Tarihi: 21.5.2023 14:26

El Salvador'da futbol faciası! 12 ölü ve çok sayıda yaralı...

El Salvador’da futbol faciası! 12 ölü ve çok sayıda yaralı...

El Salvador'da Alianza ile FAS arasında oynanan play-off çeyrek final maçında yaşanan izdiham nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralan oldu.

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta büyük bir facia yaşandı. FAS'ın 1-0 kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yaşanan izdiham sonrası en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

12 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI
Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"
Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek" dedi.

Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza - FAS maçı yarıda kaldı. Ligde diğer maçlar da ertelendi.

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El Salvador'da futbol faciası! 12 ölü ve çok sayıda yaralı...
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