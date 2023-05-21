Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u ikna etme yolu transfer! Dört koldan taarruz başladı...
Giriş Tarihi: 21.5.2023 11:23

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u ikna etme yolu transfer! Dört koldan taarruz başladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’u ikna etme yolu transfer! Dört koldan taarruz başladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezon da Jorge Jesus'la yola devam etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli hocayı ikna etmek için transferde atağa kalkacak...

Jorge Jesus, yeni sezon için henüz kararını vermezken deneyimli teknik adamla devam etmek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

Portekizli hocaya kadro kalitesini yükseltme sözü veren yönetim, Premier Lig'in yıldız isimlerinden Zaha ile temaslarını sürdürürken Kent için mutlu sona yaklaştı.

Kaleci Livakovic ile de arada ufak pürüzler kaldı. Menajerler ise Lucas Moura'yı Kanarya'ya önerdi.

PORTO, KANARYA'DAN BRUMA'YI İSTEDİ

Portekiz medyası Porto'nun, Armindo Bruma için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiğini yazdı. Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Sergio Conceicao'nun, yetenekli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği haberin detayında yer aldı.

Devre arasında Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 yaşındaki sol kanat, Braga formasıyla 18 maçta oynadı, 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin seçim manipülasyonuna tepki: Halkı aldatmaya çalıştılar
Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel'i geride bıraktı
CHP'li Cemil Kılıç'tan 'APO için yasa önerisi' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
CHP'lilerin zulmüne dayanamayan depremzede teyze İzmir'i terk etti! Seçimden sonra hakaretler, küfürler, tacizler: Oy verdin de madalya mı taktılar?
Ağlama Duran!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u ikna etme yolu transfer! Dört koldan taarruz başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA