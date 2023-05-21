Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’u ikna etme yolu transfer! Dört koldan taarruz başladı...

Jorge Jesus, yeni sezon için henüz kararını vermezken deneyimli teknik adamla devam etmek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

Portekizli hocaya kadro kalitesini yükseltme sözü veren yönetim, Premier Lig'in yıldız isimlerinden Zaha ile temaslarını sürdürürken Kent için mutlu sona yaklaştı.

Kaleci Livakovic ile de arada ufak pürüzler kaldı. Menajerler ise Lucas Moura'yı Kanarya'ya önerdi.

PORTO, KANARYA'DAN BRUMA'YI İSTEDİ

Portekiz medyası Porto'nun, Armindo Bruma için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiğini yazdı. Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Sergio Conceicao'nun, yetenekli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği haberin detayında yer aldı.

Devre arasında Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 yaşındaki sol kanat, Braga formasıyla 18 maçta oynadı, 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.