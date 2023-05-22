Yeni Lig kupaları İzmir’de tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve 1. Lig play-off şampiyonluğu kupalarını paylaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play- Off şampiyonluğu kupasını tanıttı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki buluşmada yeni tasarımları ile çok konuşulan kupaları anlatan Kasapoğlu, "Futbol liglerimizdesona yaklaşıyoruz.İpi göğüsleyenleryavaş yavaş ortaya çıkıyor.Spor Toto'nun sponsoruolan liglerin iki kupasıylabirlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz. 26 Mayıs'a kadar kupa buradasergilenecek. Kupayı kazanacaktakımlara ve renk katantüm takımlarımıza başarılardiliyorum" diye konuştu.