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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Yeni Lig kupaları İzmir’de tanıtıldı

Yeni Lig kupaları İzmir’de tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve 1. Lig play-off şampiyonluğu kupalarını paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play- Off şampiyonluğu kupasını tanıttı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki buluşmada yeni tasarımları ile çok konuşulan kupaları anlatan Kasapoğlu, "Futbol liglerimizde sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Spor Toto'nun sponsoru olan liglerin iki kupasıyla birlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz. 26 Mayıs'a kadar kupa burada sergilenecek. Kupayı kazanacak takımlara ve renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Yeni Lig kupaları İzmir’de tanıtıldı
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