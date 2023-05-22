Yeni Lig kupaları İzmir’de tanıtıldı

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play- Off şampiyonluğu kupasını tanıttı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki buluşmada yeni tasarımları ile çok konuşulan kupaları anlatan Kasapoğlu,Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz.diye konuştu.