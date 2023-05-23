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Giriş Tarihi: 23.5.2023 12:50

Altınordu, oyuncu yetiştiriciliğiyle 1. Lig’e damga vurdu

İHA
Altınordu, oyuncu yetiştiriciliğiyle 1. Lig’e damga vurdu

Türk futboluna sayısız yıldız oyuncu kazandıran Altınordu, 1. Lig’deyken birçok ismi Avrupa’nın ve Türkiye’nin büyük kulüplerine göndererek damga vurdu. Bu oyunculardan en önemlileri ise o dönem Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder ve Freiburg’a giden Çağlar Söyüncü oldu.

2014-2015 sezonundan bu yana 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, hafta sonu oynanan müsabakada Çaykur Rizespor karşısında 1 puan alarak 35 puanda kaldı ve Denizlispor'un ardından ligden düşen ikinci ekip oldu. 9 sezondur 1. Lig'de yer alan kırmızı-lacivertliler, bu süreçte 2020-2021 sezonunda play-off finaline kadar yükseldi ve Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e çıkamadı. Altınordu'nun asıl hafızalara kazınması ise Türk futboluna kazandırdığı sayısız genç oyuncu oldu. Bu dönemde dünya futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Enis Destan gibi genç oyuncuları kazandırdı. En yüksek bonservisi ise Freiburg'a 7. 93 milyon Euro'ya sattığı Çağlar Söyüncü'den elde etmişti. Bu oyunculardan da toplam 21.635 milyon Euro'luk bonservis bedeli kazandı.

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Altınordu, oyuncu yetiştiriciliğiyle 1. Lig’e damga vurdu
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