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Giriş Tarihi: 23.5.2023 12:41

Altınordu'da 13 oyuncu serbest kalıyor

DHA
Altınordu’da 13 oyuncu serbest kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan, 11 senedir yönetimde olan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da şok bir şekilde kulübü devretme kararı aldığı Altınordu'da sözleşmesi sona eren 13 futbolcu serbest kalma hakkı kazanacak.

Eyüpspor'dan kiralanan Erdem Gökçe ve Metehan Mimaroğlu, Çaykur Rizespor'dan kiralanan Selim Ay ve Hatayspor'dan kiralanan Kerim Alıcı'nın yanı sıra Ahmet Dereli, Ali Dere, Emirhan Aydoğan, Hüsamettin Yener, Kürşad Sürmeli, Rıdvan Koçak, Şeref Özcan, Volkan Fındıklı ve Yusuf Yalçın Arslan'ın kontratları ay sonunda sona erecek.

Yeni sezonda yer alacağı 2'nci Lig'de 9 yıl sonra mücadele edecek Altınordu, kadrosunda da önemli bir değişim yaşayacak. Göreve geldiği dönem şirketleştirdiği kulübün yarışmacı haklarını devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın anlaşmaya varacağı yeni yatırımcı oluşturulacak kadroda söz sahibi olacak. Devir için kulübün misyon ve vizyonuna uygun yatırımcılarla görüşüleceği açıklanırken, Altınordu'nun 2'nci Lig'de altyapıdan yetişen genç oyuncularına daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor.

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Altınordu'da 13 oyuncu serbest kalıyor
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