Manchester United’dan Neymar için flaş hamle!

Neymar'la Avrupa'nın birçok dev takımı ilgilenirken en ciddi görüşmeler Premier Lig ekipleriyle yapılıyor. Brezilyalı yıldızın, İngiltere'de futbol oynamak istediği aktarılırken milli takımdan bazı arkadaşlarının da kendisini ikna etmek için harekete geçtiği biliniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

L'Equipe, Premier Lig kulübü Manchester United'ın Brezilyalı yıldız için PSG ile görüşmelere başladığını aktardı. Kırmızı Şeytanlar, Neymar'ı kadrosuna katarak hem takımdaki rotasyonu artıracak hem de takımdaki diğer Brezilyalı oyuncuların isteklerini gerçekleştirmiş olacaklar. Özellikle Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, Neymar'ın trasfer edilmesini istiyor.

Bir diğer Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da Neymar'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirilirken Suudi Arabistanlı yöneticilerin Brezilyalı futbolcuyu çok istediği aktarılıyor.