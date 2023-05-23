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Giriş Tarihi: 23.5.2023 09:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi Avrupa'nın zirvesinde! En çok gol atan 2. isim...

UĞUR ÇEM
Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi Avrupa’nın zirvesinde! En çok gol atan 2. isim...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de 19 kez fileleri havalandıran Aslan’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ‘kiralık’ futbolcular arasında Avrupa’nın en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu. İcardi zirveye ise çok yakın.

23. şampiyonluğunu ilan etmesine 1 maç kalan Galatasaray'da Mauro İcardi, performansıyla parmak ısırtıyor. Geçmişte kiralık oyunculardan istediği verimi alamayan Aslan'da Arjantinli yıldız, yüzleri güldürdü. Fransız devi PSG'den 1 yıllığına gelen Tangocu santrfor, bu sezon fırtına gibi esiyor. Sezona geç giriş yapmasına rağmen arkadaşlarıyla arasındaki farkı kapatan 30 yaşındaki futbolcu, Sivasspor maçında gol sayısını 19'a çıkarırken Avrupa'da da adından söz ettiriyor.

UMUT NAYİR 17 GOLLE TAKİPTE

22 karşılaşmada 19 kez fileleri bulan İcardi, bu formuyla 15 üst düzey ligdeki 'kiralık' futbolcular arasında Avrupa'nın en çok gol atan ikinci ismi oldu. Arjantinli yıldızı, Gianni Bruno (18 gol), Ümraniye'nin milli forveti Umut Nayir (17), Sydney Van Hooijdonk (16) ve Boulaye Dia (15) izledi. 20 kez fileleri bulan Reims'ten Folarin Balogun zirvede yer aldı. Ankaragücü'nün Gambiyalı santrforu Ali Sowe (12) ile Fenerbahçe'nin Augsburg'a ödünç verdiği Berisha (10) da listede...

MAYISLAR ONUN!

Geçen hafta 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı kutlayan Galatasaray, mayıs ayında oynadığı 3 maçı da kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla Florya'da oyuncularını motive ediyor ve maç sonrası açıklamalarında buna vurgu yapıyor. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenerken kalesini gole kapatan Cimbom, bu sezon ligde 15 hafta rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılı takımın mayıs ayında çıkacağı tek bir müsabaka kaldı. Galatasaray haftaya deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak ve 30 Mayıs'taki bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

CİMBOM'UN TERCİHİ MANCHESTER CİTY

Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olacak G.Saray, grup aşamasına kalabilmesi için 3 ön eleme ve bir play-off turunu geçmek zorunda. Ancak İnter, Serie A'yı ilk 4'te bitirirse ya da Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa G.Saray'ın bir ön eleme az oynayacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu ihtimal gerçekleşmesi halinde 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da Avrupa macerasına başlayacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi Avrupa'nın zirvesinde! En çok gol atan 2. isim...
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