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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:37

Trabzonspor'da transfer rotası değişti!

Trabzonspor’da transfer rotası değişti!

Yeni sezonda çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, listesinde yer alan ismi izlemek için gittiği maçta başka bir cevher buldu. Trabzonsporlu yetkililerin hayran kaldığı isim için harekete geçildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, beklentilerin altında geçen sezonun ardından Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezona çok daha iddialı girmek adına transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Bordo-Mavililer, yeni sezonun kadro planlaması adına yoğun bir süreç geçiriyor.

YERLİ PİYASASI TARANIYOR
TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere, yeni sezonda 8 artı 3 kuralı devam edecek. Şu ana kadar transferde yabancı oyuncular üzerinden ilerleyen Trabzonspor, yerli piyasasını da mercek altına alıyor. Sadece Süper Lig'deki potansiyelli isimler değil, Avrupa'daki gurbetçi oyuncularla ilgili de futbol izleme komitesi rapor hazırlıyor. Geniş liste, önümüzdeki süreçte teknik direktör Nenad Bjelica'ya verilecek.

PERCY TAU HAYRAN BIRAKTI
Mısır basını, Ben Romdhane'yi izlemek için Esperance-Al Ahly maçlarına giden Trabzonsporlu yetkililerin, Percy Tau'ya hayran kaldığını yazdı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu ilk karşılaşmada 2 gol atarken, rövanşta 1 asist yaptı. Bordo-Mavililer'in Tau konusunda harekete geçtiği vurgulandı.

Sezon sonunda Esperance kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Mohamed Ali Ben Romdhane, Fırtına'nın gündeminde yer alırken; Bordo-Mavililer'in izleme ekibi geçtiğimiz hafta Mısır'a gitti. Esperance'nin Al Ahly ileCAF Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları takip eden Trabzonspor yetkilileri, Percy Tau'ya hayran kaldı.

ROMDHANE BOŞA ÇIKIYOR
Al Ahly ile 1 yıl mukavelesi bulunan Tau konusunda Bordo-Mavililer nabız yoklamaya ve maliyet araştırması yapmaya başladı. Orta sahanın merkezinde görev yapan 23 yaşındaki Ben Romdhane ise 1 ay sonra boşa çıkacak. Tunuslu genç futbolcu, güçlü fiziği, çift yönlü oyunuyla ön plana çıkıyor. Romdhane konusunda teknik direktör Bjelica'nın son raporuna göre harekete geçilecek.


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Trabzonspor'da transfer rotası değişti!
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