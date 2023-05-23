Vinicius Junior’dan ırkçılık sonrası ayrılık kararı!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Mestalla'da Real Madrid'i konuk etti. Valencia, Diego Lopez Noguerol'un golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya Vinicius'a yapılan ırkçı söylemler damga vurdu. İspanya'da büyük tartışma konusu olan ve tepki gören ırkçı söylemin ardından Valencia yönetimi Vinicius'a ırkçı saldırıda bulunan taraftara ömür boyu stada giriş yasağı verdi. Bu olayın ardından Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius ise flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

VINICIUS'TAN AYRILIK KARARI

İspanya'da yaşanan ırkçılık skandalının ardından Vinicius, Real Madrid'den ayrılma seçeneğini de değerlendiriyor. The Athletic'te yer alan habere göre Valencia'da yaşananların etkisinde kalan Vinicius Jr, yetkililerin konuyu ele alma biçimine ilişkin uzun süredir devam eden hayal kırıklığı yaşıyor. Real Madrid'in yıldız oyuncusunun kulüpteki geleceği konusunda şüpheler var çünkü desteklendiğini hissetmiyor. Vinicius bu durumun tek başına üstlenmesi gereken bir savaş olduğunu düşünüyor.

The Athletic, Vinicius'un temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Brezilyalı yıldızın temsilcileri oyuncunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğünü çünkü ırkçılık konusunda yalnız bırakıldığını ifade etti.

Vinicius'a yakın bir kaynağın aktardığına göre Vinicius'un Real Madrid'den ayrılma olasılığı yaşanan bu olaya kadar imkansız olarak görülürken ırkçılık skandalının ardından ayrılığın ciddi bir seçenek haline geldiği belirtildi.