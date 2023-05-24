Arjantin’de Hugo Rodallega’ya çirkin davranış!

Bir dönem ülkemizde Denizlispor, Akhisaspor ve Trabzonspor'da oynayan ve şu anda Kolombiya Ligi ekiplerinden Independiente Santa Fe forması giyen Hugo Rodallega da, Vinicius Jr. gibi ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

RODALLEGA'YA GİMNASİA DE LA PLATA MAÇINDA IRKÇILIK YAPILDI

Kolombiyalı yıldız, kulübü Independiente Santa Fe'nin Copa Sudamericana'da Gimnasia de La Plata'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada ırkçı tezahüratlara maruz kaldığını açıkladı.

"MAYMUN VE SİYAHİ OLARAK ANILMAKTAN SIKILMAYA BAŞLADIM"

Karşılaşma sonrası ESPN'e açıklamalarda bulunan Rodallega, "İnsanlık olarak gelişemiyoruz. Irkçılık tüm dünyada yaşanan bir felaket. Maymun ve siyahi olarak anılmaktan sıkılmaya başladım. Biz Bogota'da sizlere daha iyi davranırız" dedi.