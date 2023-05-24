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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:33 Son Güncelleme: 24.5.2023 15:35

Arjantin'de Hugo Rodallega'ya çirkin davranış!

Arjantin’de Hugo Rodallega’ya çirkin davranış!

Bir dönem ülkemizde Denizlispor, Akhisarspor ve Trabzonspor formaları giyen Hugo Rodallega, Gimnasia de La Plata ile oynana maçta ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

Bir dönem ülkemizde Denizlispor, Akhisaspor ve Trabzonspor'da oynayan ve şu anda Kolombiya Ligi ekiplerinden Independiente Santa Fe forması giyen Hugo Rodallega da, Vinicius Jr. gibi ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

RODALLEGA'YA GİMNASİA DE LA PLATA MAÇINDA IRKÇILIK YAPILDI
Kolombiyalı yıldız, kulübü Independiente Santa Fe'nin Copa Sudamericana'da Gimnasia de La Plata'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada ırkçı tezahüratlara maruz kaldığını açıkladı.

"MAYMUN VE SİYAHİ OLARAK ANILMAKTAN SIKILMAYA BAŞLADIM"
Karşılaşma sonrası ESPN'e açıklamalarda bulunan Rodallega, "İnsanlık olarak gelişemiyoruz. Irkçılık tüm dünyada yaşanan bir felaket. Maymun ve siyahi olarak anılmaktan sıkılmaya başladım. Biz Bogota'da sizlere daha iyi davranırız" dedi.

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Arjantin'de Hugo Rodallega'ya çirkin davranış!
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