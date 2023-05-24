Fenerbahçe’den Donny Van De Beek hamlesi!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Hollandalı orta saha oyuncusunu aldığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler, Manchester United forması giyen Donny van de Beek'i transfer etmek için çalışmalarına başladı. Detaylar...

FENERBAHÇE TEMASA GEÇECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Manchester United'ın gözden çıkardığı 26 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertliler'in radarında olduğu kaydedildi. Hollandalı yıldızın Türk menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun'la temasa geçilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE, HAREKETE GEÇECEK

Ajax altyapısından yetişip müthiş bir performansla adını duyuran Hollandalı yıldız, 2020'de büyük beklentilerle 39 milyon Euro'ya Manchester United'a imza atan Donny van de Beek için Fenerbahçe, şartları öğrenmek için harekete geçecek.

ÖNCE OYUNCU SONRA MANCHESTER UNİTED

Kırmızı Şeytanlar, daha önce Van de Beek'i Everton'a kiralık olarak göndermişti. Van de Beek'in Türk menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ile kısa sürede bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Eğer oyuncu cephesinden olumlu sinyaller gelirse, Manchester United ile pazarlık masasına oturulacağı belirtildi.