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Giriş Tarihi: 24.5.2023 12:26 Son Güncelleme: 24.5.2023 12:28

Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı!

AA
Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Güneş'in teknik direktör olarak Gaziantep FK'de uzun yıllar başarıyla görev yaptığı belirtildi. Takımın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı. Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında da teknik sorumlu olarak görev yapan Güneş, iki galibiyet almayı başarmıştı. Güneş'e yeni görevine 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

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Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı!
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