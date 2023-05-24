Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Güneş'in teknik direktör olarak Gaziantep FK'de uzun yıllar başarıyla görev yaptığı belirtildi. Takımın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı. Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında da teknik sorumlu olarak görev yapan Güneş, iki galibiyet almayı başarmıştı. Güneş'e yeni görevine 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."