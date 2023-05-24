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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:05

Medipol Başakşehir'de hedef Türkiye Kupası finali

İHA
Medipol Başakşehir’de hedef Türkiye Kupası finali

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü'nü geçerek kupada finale kalmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarın saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maçta 10 kişi kalan turuncu-lacivertliler, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Rövanş müsabakasında eşitlik olması durumunda maç uzatmalara gidecek. Burada da eşitlik bozulmazsa finale çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

10. RANDEVU
Başakşehir, Ankaragücü ile bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 9 kez karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, söz konusu maçların hepsinde galip geldi. Ligde bu sezon oynanan müsabakaları da Başakşehir 2-1 ve 1-0'lı skorlarla kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF AVRUPA
Başakşehir, Süper Lig'de Avrupa mücadele etme yolunda 4. sırayı şansını Adana Demirspor'a kaptırmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Kupaya 5. turdan katılan İstanbul ekibi, Göztepe'yi 3-1'le, son 16 turunda Fatih Karagümrük'ü de penaltılarda 7-5'le geçerek, adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, sahadan 3-2'lik skorla ayrılıp, yarı finale yükseldi.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 SAKAT BULUNUYOR
Başakşehir'de Eden Karzev, Patryk Szysz, Edgar le, Stefano Okaka ve Daniel Aleksic'in sakatlıklarını bulunuyor. Eden Karzev ve Patryk Szsysz'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmezken, diğer oyuncuların durumları maç saatinde netlik kazanacak.
Turuncu-lacivertlilerde ayrıca yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Cezayirli futbolcu Ahmed Touba, bu müsabakada görev alamayacak.

MERT GÜZENGE DÜDÜK ÇALACAK
Ankaragücü ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şanslan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Mert Güzenge olacak.

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Medipol Başakşehir'de hedef Türkiye Kupası finali
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