Son dakika Fenerbahçe haberi: Asist Ryan Kent’in işi! İşte öne çıkan özellikleri...

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul eden Ryan Kent için İskoçya'dan güzel haber geldi. Rangers kulübü, Kent ile birlikte 4 oyuncunun daha takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 1 milyon Euro kazanan sol kanat için sarı-lacivertliler 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkmış, 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.



5 MADDEDE KENT



1- Ana bölgesi sol kanat olan futbolcu; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun joker oyuncusu olarak öne çıkıyor.

2- Rangers'ta dolu dolu 5 sezon geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 57 gol pasıyla İskoç takımının en çok asist yapan 6. ismi oldu.

3- İki ayağını iyi kullanabilen oyuncu, dribbling özelliğiyle iyi denge bozarken kilit pas ve top saklamasıyla fark yaratıyor.

4- İskoç takımında 2 şampiyonluk yaşayan Kent, kariyer totalinde 7 sakatlık yaşarken takımını 29 maçta yalnız bıraktı.

5- Steven Gerrard ile Rangers'ta kariyerinin zirvesine çıktı. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asistle oynadı.

