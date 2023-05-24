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Giriş Tarihi: 24.5.2023 09:01

Son dakika Fenerbahçe haberi: Asist Ryan Kent’in işi! İşte öne çıkan özellikleri...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Asist Ryan Kent’in işi! İşte öne çıkan özellikleri...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul eden Ryan Kent için İskoçya'dan güzel haber geldi. Rangers, F.Bahçe’nin takibinde olan Ryan Kent’in serbest bırakılacağını resmen açıkladı. SABAH Spor da İngiliz futbolcuyu mercek altına aldı. İşte yıldız oyuncunun öne çıkan özellikleri...

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul eden Ryan Kent için İskoçya'dan güzel haber geldi. Rangers kulübü, Kent ile birlikte 4 oyuncunun daha takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 1 milyon Euro kazanan sol kanat için sarı-lacivertliler 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkmış, 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

5 MADDEDE KENT

1- Ana bölgesi sol kanat olan futbolcu; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun joker oyuncusu olarak öne çıkıyor.
2- Rangers'ta dolu dolu 5 sezon geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 57 gol pasıyla İskoç takımının en çok asist yapan 6. ismi oldu.
3- İki ayağını iyi kullanabilen oyuncu, dribbling özelliğiyle iyi denge bozarken kilit pas ve top saklamasıyla fark yaratıyor.
4- İskoç takımında 2 şampiyonluk yaşayan Kent, kariyer totalinde 7 sakatlık yaşarken takımını 29 maçta yalnız bıraktı.
5- Steven Gerrard ile Rangers'ta kariyerinin zirvesine çıktı. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asistle oynadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Asist Ryan Kent’in işi! İşte öne çıkan özellikleri...
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