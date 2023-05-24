Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...
Giriş Tarihi: 24.5.2023 07:45

Son dakika Galatasaray haberi: İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...

Son dakika Galatasaray haberi: İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer harekâtına başladı. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için ilk olarak İngiltere'ye uçan Timur, Norwich City ile bonservis pazarlığı yapacak. Kosovalı kanat oyuncusunda aşama kaydettikten sonra Timur'un adresi Icardi transferi için Fransa olacak.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer harekâtına başladı. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için ilk olarak İngiltere'ye uçan Timur, Norwich City ile bonservis pazarlığı yapacak. Kosovalı kanat oyuncusunda aşama kaydettikten sonra Timur'un adresi Fransa olacak.

41 yaşındaki idareci, Mauro Icardi'nin kulübü Paris Saint- Germain ile de görüşüp bu transfere nokta koymak için çaba sarf edecek. Fransız kulübüne Arjantinli forvet için 8 milyon Euro civarı bir rakam önerileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Yuşa Övenç ve ailesine ölüm tehditleri! Kılıçdaroğlu tiyatrosu ifşa olunca harekete geçtiler
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun PKK ile pazarlığına tepki: Kandil'den Kılıçdaroğlu'na video ile oy istediler!
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Terörist Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı! Seçim günü bu çantayla kamufle olmuş
Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı
Eskişehir’de çirkin saldırı! Depremzedelerin astığı Türk bayrağını parçaladılar: Gözyaşlarına boğuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA