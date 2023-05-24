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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:06

Trabzonspor, Bruno Petkovic'te mutlu sona yakın! Sırada Mbaye Diagne var...

Trabzonspor, Bruno Petkovic’te mutlu sona yakın! Sırada Mbaye Diagne var...

Trabzonspor gelecek sezon için forvet hattını şekillendirmeye başladı. Bjelica'nın isteği üzerine Bruno Petkovic için görüşmeleri hızlandırdı. Hırvat golcü ile el sıkışıldı. Dinamo Zagreb ile fark şu an 2.5 milyon euro. İç pazardan da bonservisi elinde olan Mbaye Diagne ismi masaya geldi.

Karadeniz Fırtınası bir yandan sezonu temiz şekilde tamamlamaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, kulübe imza atmadan ön çalışmasını yapmıştı. Takımı devraldıktan sonra da gözlemlerini sürdürdü. Ardından da hangi mevkilere transfer gerektiğini ve alternatifli listesini yönetime sundu. Hırvat çalıştırıcı, forvet mevkisine ayrıcalık veriyor. Burada hata yapma lüksleri olmadığını belirten Nenad Bjelica, eski öğrencisi Bruno Petkovic'i mutlaka kadroda istediğini söylemişti.

KIRAN KIRANA PAZARLIK
Trabzonspor'da da başkan Ertuğrul Doğan ve idareciler, Bruno Petkovic için hemen Dinamo Zagreb ile masaya oturdular. 28 yaşındaki oyuncu, yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirterek bordo-mavili kulübün ilgisine sıcak yaklaştı. Hatta kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini de Dinamo Zagreb'li yöneticilere iletti. Yıldız forvetin kulübüyle 1 yıl daha kontratı var. Hırvat ekibi 4 milyon euro istiyor. Trabzonspor'un teklifi ise 1.5 milyon euro. Yönetim, Bruno Petkovic'in sözlü desteğini arkasına aldı. Bir an önce bu işi çözmeyi planlıyor.

MBAYE DIAGNE FORMAYI GİYMİŞTİ
Forvet listesine sürpriz bir isim daha girdi. Karagümrük ile kontratı sona erecek olan Mbaye Diagne ismi de menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerildi. Yönetim bonservisi olmayan ismi, Nenad Bjelica'ya sunacak. Deneyimli hocanın kararına göre harekete geçilecek. Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Trabzonspor forması giyerek, Instagram'a yüklemişti.

TREZEGUET İLE SÜPER İKİLİLER
Fırtına'nın kanat oyuncusu Trezeguet ile Karagümrük'ün forveti Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da birlikte oynamışlardı. İkili öyle performans gösterdiler ki Diagne o sezon gol krallığına ulaştı. Ona asistleri yapan Trezeguet de Aston Villa'ya transfer oldu. Şimdi ikilinin bordo-mavili takımda buluşma ihtimalleri bulunuyor.

Mbaye Diagne'nin önceki gün Trabzonspor'a kaydettiği golden sonra iki elini havaya kaldırarak sevinmemesi de dedikoduları beraberinde getirdi. Futbolseverler, Senegalli yıldızın bu hareketiyle Fırtına'ya mesaj verdiğini öne sürdüler. (fotoMaç)

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Trabzonspor, Bruno Petkovic'te mutlu sona yakın! Sırada Mbaye Diagne var...
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