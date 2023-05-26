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Giriş Tarihi: 26.5.2023 16:09 Son Güncelleme: 26.5.2023 16:11

Lincoln Henrique'den transfer ve sakatlık açıklaması!

Lincoln Henrique’den transfer ve sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, hakkında çıkan Porto iddiaları hakkında ve yaşadığı sakatlık ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Portekiz basını Ojogo'ya açıklamalar yaparken transfer itirafında da bulundu ve yaşadığı sakatlık sonrası sahaya dönüş tarihi ile ilgili de önemli açıklamarda bulundu. Lincoln'ün açıklamaları şöyle:

"ÇOK HARİKA BİR TEKNİK ADAM"
"Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelmeden önce benimle konuştu. Beni ikna etti, gerçekten o çok harika bir teknik adam. Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rizespor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü seviyorum. Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var. Şampiyonluk kolay değil ama henüz şansımız var. Takım arkadaşlarımın kazanması için dua edeceğim. Hala şampiyonluk hayali kurabiliriz. Fenerbahçe'yi seçmemde Jesus ile görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizespor dönemindeki deneyimlerimden bahsettim. Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı."

PORTO İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
"Porto'dan hiç teklif almadım. Porto ile ilgili çok fazla söylenti çıktı ama Santa Clara yöneticilerinden de anladığım kadarıyla hiç teklif gelmedi. Teklif gelmediği sürece Portekiz'deki herhangi bir takımda oynayamayacağımı biliyordum. Porto iddialarını duyduğumda beğenmediğimi söyleyemem. Porto'nun büyüklüğünü herkes bilir. Hayranlık duyduğum bir Avrupa devi. O dönem benimle ilgilenen Fenerbahçe dışında 2 kulüp vardı. Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI
"Bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığımdan dolayı en fazla 2 hafta kaçırmışımdır. Şimdi Ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim."

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Lincoln Henrique'den transfer ve sakatlık açıklaması!
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