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Giriş Tarihi: 27.5.2023 13:41

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ bekte hedef Hugo Mallo

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ bekte hedef Hugo Mallo

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hedef mevkilerden biri de sağ bek. Bordo-Mavililerin 14 yıldır Celta Vigo'da forma giyen Hugo Mallo için devrede olduğu öne sürüldü.

Transferde atağa kalkan Trabzonspor, yeni sezon öncesi sağ bek takviyesi yapmayı planlıyor. Bruno Peres ile vedalaşan Bordo-Mavililer, söz konusu mevkiye yine deneyimli bir isim transfer etmeye hazırlanıyor.

Tam 14 yıldır Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Hugo Mallo için girişimlerde bulunduğu ve Bordo-Mavililerin transferdeki rakibinin Atletico Mineiro olduğu belirtildi.

BJELICA'DAN ONAY ÇIKTI
Haber detayında Nenad Bjelica'nın da Mallo'nun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor sunduğu kaydedildi. Celta Vigo altyapısında yetişen ve 2009 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Hugo Mallo, kulübüyle 448 maça çıktı ve 12 gol, 28 asistlik katkı verdi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ bekte hedef Hugo Mallo
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