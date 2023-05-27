TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ bekte hedef Hugo Mallo

Transferde atağa kalkan Trabzonspor, yeni sezon öncesi sağ bek takviyesi yapmayı planlıyor. Bruno Peres ile vedalaşan Bordo-Mavililer, söz konusu mevkiye yine deneyimli bir isim transfer etmeye hazırlanıyor.

Tam 14 yıldır Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Hugo Mallo için girişimlerde bulunduğu ve Bordo-Mavililerin transferdeki rakibinin Atletico Mineiro olduğu belirtildi.

BJELICA'DAN ONAY ÇIKTI

Haber detayında Nenad Bjelica'nın da Mallo'nun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor sunduğu kaydedildi. Celta Vigo altyapısında yetişen ve 2009 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Hugo Mallo, kulübüyle 448 maça çıktı ve 12 gol, 28 asistlik katkı verdi.